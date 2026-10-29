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Penulis: Aulia Rahmi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.46 WIB

Dari Peluang Tak Terbaca hingga Cuan Tak Terduga, 4 Zodiak Diprediksi Ketiban Rezeki Oktober 2026

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda menyadari bahwa peluang finansial terkadang muncul dari hal-hal yang semula dianggap biasa?

Sebuah percakapan singkat, tawaran kerja yang tidak direncanakan, atau ide sederhana yang akhirnya menarik perhatian orang lain dapat membuka jalan menuju pemasukan tambahan.

Menjelang akhir Oktober 2026, tema peluang tak terduga ini menjadi sorotan dalam ramalan astrologi untuk empat zodiak.

Dalam perspektif astrologi, keberuntungan tidak selalu digambarkan sebagai uang yang datang begitu saja.

Ada pula peluang yang muncul melalui relasi, kemampuan membaca situasi, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi dalam bekerja.

Hal-hal tersebut menjadi gambaran menarik untuk melihat bagaimana setiap karakter zodiak dikaitkan dengan kesempatan finansial yang mungkin terbuka.

Lantas, siapa saja yang disebut berpeluang ketiban rezeki pada penghujung Oktober 2026?

Gemini, Cancer, Aries, dan Taurus menjadi 4 zodiak yang disorot dilansir dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (26/10).

Masing-masing memiliki gambaran peluang berbeda, mulai dari keuntungan bisnis dan bonus pekerjaan hingga kerja sama yang berpotensi menghasilkan pemasukan. Berikut ulasannya.

1. Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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