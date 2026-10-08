Ramalan Zodiak Libra 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi menjalani hari yang penuh keberuntungan pada Kamis (8/10).

Suasana hati yang ceria membuat berbagai aktivitas terasa lebih ringan dan menyenangkan.

Hari ini juga menjadi waktu yang baik bagi Libra untuk mengambil keputusan penting.

Kondisi tubuh yang prima dan energi positif dapat membantu Anda menjalani berbagai agenda dengan lebih percaya diri.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Kamis (8/10), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober) Secara umum, hari ini membawa energi positif bagi Libra. Keberuntungan berpihak pada Anda sehingga berbagai urusan dapat berjalan lebih lancar.

Suasana hati yang gembira juga membuat Anda lebih optimistis dalam menghadapi aktivitas sehari-hari.

Cinta Libra Dalam urusan asmara, Libra akan terlihat lebih ceria dan antusias dalam mengungkapkan perasaan kepada pasangan. Sikap terbuka ini membuat hubungan terasa lebih hangat dan nyaman.

Komunikasi yang berjalan baik juga dapat meningkatkan rasa saling memahami antara Anda dengan pasangan.