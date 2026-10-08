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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 8 Oktober 2026 | 12.33 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio Oktober 2026, Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)

JawaPos.com – Hari yang indah bagi zodiak libra untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif. Libra akan merasakan dorongan kuat untuk bersosialisasi dan menjalin koneksi baru. 

Libra juga bersedia membahagiakan dan membuka diri kepada orang lain. Intuisi akan membimbing libra, jadi dengarkanlah wawasannya dan gunakan waktu ini dengan bijak.

Hari ini akan menjadi hari yang baik bagi zodiak scorpio untuk merenung dan mencari solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang telah lama mengganggu. Luangkan waktu untuk menunda tugas atau tenggat waktu, karena melakukan introspeksi sangat dibutuhkan saat ini. 

Manfaatkan kesempatan untuk bersantai dan menenangkan pikiranmu yang lelah. Hal ini memungkinkan scorpio untuk melihat hidup dari perspektif yang berbeda dan membuat scorpio merasa jauh lebih baik. Namun, scorpio harus menghindari membuat keputusan penting hari ini. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 8 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra akan menikmati kebersamaan dengan pasangan dengan melakukan kegiatan santai pada hari ini. Terkait karir, pujian datang dari berbagai arah berdasarkan kerja keras yang telah libra lakukan.

Sementara itu, jangan melibatkan diri dalam kontroversi yang menimbulkan ketegangan mental. Terkait keuangan, melakukan perjalanan bisnis akan membuat libra memperoleh keuntungan yang banyak.

Cinta Libra

Kencan romantis akan menambah bumbu dalam hidup dan membuat libra tetap dalam suasana hati yang gembira. Ada indikasi bahwa libra akan menikmati kebersamaan dengan pasangan dengan melakukan kegiatan santai. 

Editor: Hanny Suwindari
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