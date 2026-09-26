Ramalan Zodiak Cancer 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kebahagiaan berkuasa karena semua orang merasakan perubahan energi, zodiak cancer. Sekarang, cancer bebas untuk memulai perjalanan yang baru.

Cancer cenderung merasakan gelombang intuisi yang kuat, yang dapat mengungkapkan peristiwa positif untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat di masa mendatang. Beberapa keraguan mungkin mengaburkan kesanmu, tetapi biarkan saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 26 September 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Saat dibanjiri permintaan kencan, zodiak cancer harus memilih seseorang yang tepat dengan bijak. Terkait karir, temukan cara untuk menantang karyawanmu agar mereka meningkatkan produktivitas dan kinerja.

Sementara itu, hindari makanan berlemak, asin, dan pedas jika menderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Terkait keuangan, lakukan investasi dengan aman atau tunggulah hingga waktu yang lebih menguntungkan untuk melakukannya.

Cinta Cancer

Jika masih lajang, hari ini cancer akan dibanjiri permintaan kencan. Pilihlah seseorang yang tepat dengan bijak dan atur jadwalmu. Cancer mungkin bertemu dengan seseorang yang membuat tertarik, namun merasa tidak yakin bagaimana mengambil langkah pertama.

Nikmati kencan kali ini dan jangan terlalu serius dengan siapa pun untuk sementara. Hari ini adalah hari untuk bersenang-senang.