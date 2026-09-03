Ramalan Karier Zodiak Libra Kamis, 3 September 2026: Tetap Tenang Hadapi Situasi Kerja

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Dalam urusan karier, Libra perlu menjaga sikap dan cara berkomunikasi ketika menghadapi situasi penting di tempat kerja.
Ada kemungkinan Libra harus mengikuti pertemuan atau membicarakan sesuatu yang membutuhkan perhatian lebih.
Dalam kondisi seperti ini, jangan terburu-buru memberikan komentar sebelum benar-benar memahami persoalan yang sedang dibahas.
Kemampuan Libra dalam melihat berbagai sudut pandang sebenarnya dapat menjadi keunggulan.
Gunakan kemampuan tersebut untuk memahami kepentingan setiap pihak sebelum mengambil sikap.
Libra tidak perlu langsung menentukan siapa yang benar atau salah hanya berdasarkan informasi yang pertama kali didengar.
Mengumpulkan penjelasan dari berbagai pihak dapat membantu Libra membuat keputusan yang lebih objektif dan mengurangi risiko kesalahpahaman.
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Jawa Pos
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