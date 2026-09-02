Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 2 September 2026: Jaga Punggung dan Bahu

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Rabu, 2 September 2026, membutuhkan perhatian terutama pada bagian punggung dan bahu yang dapat mengalami ketegangan akibat aktivitas sehari-hari.

Jika Capricorn terlalu lama duduk atau bekerja dalam posisi yang sama, tubuh mungkin mulai memberikan tanda bahwa sudah membutuhkan jeda.

Berikan kesempatan kepada tubuh untuk bergerak secara berkala agar ketegangan tidak semakin terasa.

Peregangan ringan dapat menjadi pilihan sederhana ketika pekerjaan membuat Capricorn harus berada di depan meja dalam waktu lama.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Rabu, 2 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Selain aktivitas fisik, posisi duduk dan cara membawa barang juga perlu diperhatikan agar tidak memberikan tekanan berlebihan pada punggung dan bahu.

Capricorn dapat mencoba memperbaiki posisi tubuh ketika bekerja dan menghindari kebiasaan membungkuk terlalu lama.