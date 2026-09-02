Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 2 September 2026: Jaga Punggung dan Bahu

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Rabu, 2 September 2026, membutuhkan perhatian terutama pada bagian punggung dan bahu yang dapat mengalami ketegangan akibat aktivitas sehari-hari.
Jika Capricorn terlalu lama duduk atau bekerja dalam posisi yang sama, tubuh mungkin mulai memberikan tanda bahwa sudah membutuhkan jeda.
Berikan kesempatan kepada tubuh untuk bergerak secara berkala agar ketegangan tidak semakin terasa.
Peregangan ringan dapat menjadi pilihan sederhana ketika pekerjaan membuat Capricorn harus berada di depan meja dalam waktu lama.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Rabu, 2 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Selain aktivitas fisik, posisi duduk dan cara membawa barang juga perlu diperhatikan agar tidak memberikan tekanan berlebihan pada punggung dan bahu.
Capricorn dapat mencoba memperbaiki posisi tubuh ketika bekerja dan menghindari kebiasaan membungkuk terlalu lama.
Berikan pula jeda singkat setelah beberapa waktu melakukan aktivitas dalam posisi yang sama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya