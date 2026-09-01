Hatinya Mudah Terpikat, 6 Zodiak Ini Dikenal Cepat Terbawa Perasaan

Ilustrasi seseorang yang mudah jatuh cinta
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda ketika berhadapan dengan urusan asmara. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk membuka hati, tetapi ada pula yang bisa dengan cepat merasa nyaman dan memiliki perasaan kepada seseorang.
Dalam astrologi, kecenderungan tersebut sering dikaitkan dengan karakter masing-masing zodiak. Beberapa zodiak dianggap mempunyai sisi emosional yang kuat, romantis, dan membutuhkan kedekatan dengan orang lain sehingga lebih mudah terbawa perasaan.
Bagi mereka, pertemuan dengan seseorang yang dianggap cocok dapat dengan cepat menumbuhkan rasa tertarik. Kedekatan emosional, perhatian, maupun pengalaman baru bisa menjadi pemicu munculnya benih-benih cinta.
Dilansir dari Everygirl, berikut enam zodiak yang dikenal lebih mudah jatuh cinta.
Cancer dikenal mempunyai sisi emosional yang kuat dan sangat menghargai hubungan yang memberikan rasa aman. Bagi mereka, koneksi batin bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dalam hubungan.
Sifat perhatian dan naluri untuk merawat orang yang disayangi membuat Cancer relatif mudah merasa dekat dengan seseorang. Ketika sudah merasa nyaman, mereka tidak segan memberikan perhatian dan kasih sayang secara penuh.
Hati yang lembut juga membuat Cancer cenderung menghargai hubungan yang memiliki ikatan emosional mendalam. Karena itu, ketika menemukan seseorang yang dirasa mampu memberikan kenyamanan, perasaan cinta dapat tumbuh dengan cepat.
Libra merupakan zodiak yang lekat dengan kecintaan terhadap keharmonisan, keindahan, dan hubungan romantis. Mereka menyukai suasana yang penuh perhatian serta hubungan yang dibangun atas dasar saling menghargai.
Pandangan Libra mengenai cinta juga cenderung idealistis. Mereka dapat membayangkan hubungan romantis yang harmonis dan menyenangkan.
Ketika bertemu seseorang yang mampu menciptakan chemistry dan keseimbangan, Libra bisa dengan mudah mulai menaruh hati. Bagi mereka, percikan kecil dalam hubungan terkadang sudah cukup untuk membuka pintu menuju perasaan yang lebih dalam.
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Jawa Pos
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