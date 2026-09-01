3 Weton yang Bakal Bertambah Kekayaannya di Tahun 2026, Rezeki Bikin Dompet Selalu Punya Uang

Weton yang diramalkan kekayaannya bakal bertambah di tahun 2026 saat rezeki membuat dompet selalu punya uang. (dok: magnific)
JawaPos.com - Menjalani hidup dalam kemakmuran dan penuh kebahagiaan tentu jadi cita-cita dari banyak orang.
Meski kadang orang merasa pesimis dengan hal seperti itu, tetapi keinginan tersebut sejatinya sangat mungkin bisa diraih.
Menurut perhitungan, tahun ini memungkinkan seseorang memperoleh banyak kebaikan hingga hidupnya bisa merasakan kemapanan yang selama ini diinginkan.
Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan kekayaannya bakal bertambah di tahun 2026 saat rezeki membuat dompet selalu punya uang.
1. Weton Selasa Wage
Menurut perhitungan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Wage mempunyai peluang menjalani hidup yang menyenangkan di tahun 2026 ini.
Mereka dikatakan punya kecenderungan kekayaannya mengalami peningkatan secara bertahap seiring berjalannya waktu.
Rezeki bisa datang dalam berbagai bentuk dan serangkaian jalan selama mereka tidak pernah menyia-nyiakan peluang yang datang.
Bahkan bukan tidak mungkin kalau kemakmuran itu akan jadi bagian dari hidup yang akan dijalani di masa mendatang.
2. Weton Jumat Pon
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya