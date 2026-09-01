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Rabu, 2 September 2026 | 04.56 WIB

3 Weton yang Bakal Bertambah Kekayaannya di Tahun 2026, Rezeki Bikin Dompet Selalu Punya Uang

Weton yang diramalkan kekayaannya bakal bertambah di tahun 2026 saat rezeki membuat dompet selalu punya uang. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan kekayaannya bakal bertambah di tahun 2026 saat rezeki membuat dompet selalu punya uang. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menjalani hidup dalam kemakmuran dan penuh kebahagiaan tentu jadi cita-cita dari banyak orang.

Meski kadang orang merasa pesimis dengan hal seperti itu, tetapi keinginan tersebut sejatinya sangat mungkin bisa diraih.

Menurut perhitungan, tahun ini memungkinkan seseorang memperoleh banyak kebaikan hingga hidupnya bisa merasakan kemapanan yang selama ini diinginkan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan kekayaannya bakal bertambah di tahun 2026 saat rezeki membuat dompet selalu punya uang.

1. Weton Selasa Wage 

Menurut perhitungan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Wage mempunyai peluang menjalani hidup yang menyenangkan di tahun 2026 ini.

Mereka dikatakan punya kecenderungan kekayaannya mengalami peningkatan secara bertahap seiring berjalannya waktu.

Rezeki bisa datang dalam berbagai bentuk dan serangkaian jalan selama mereka tidak pernah menyia-nyiakan peluang yang datang.

Bahkan bukan tidak mungkin kalau kemakmuran itu akan jadi bagian dari hidup yang akan dijalani di masa mendatang.

2. Weton Jumat Pon 

Editor: Hanny Suwindari
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