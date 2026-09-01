Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 1 September 2026: Jaga Imunitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Selasa, 1 September 2026, membutuhkan perhatian lebih karena kondisi tubuh mungkin sedang membutuhkan waktu pemulihan.
Jika beberapa hari terakhir terasa lebih lelah dari biasanya, jangan memaksakan diri untuk terus menjalani aktivitas tanpa memberikan tubuh kesempatan beristirahat.
Libra perlu kembali memperhatikan kebiasaan sederhana yang mendukung kondisi tubuh agar energi tidak semakin terkuras.
Sistem kekebalan tubuh perlu dijaga dengan pola hidup yang lebih teratur. Istirahat yang cukup menjadi salah satu hal penting agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani aktivitas.
Libra sebaiknya tidak terlalu sering mengorbankan waktu tidur hanya untuk menyelesaikan pekerjaan atau mengikuti kegiatan lain. Jika jadwal sedang padat, tentukan prioritas agar masih tersedia waktu untuk beristirahat.
Sebelum tidur, Libra dapat mengurangi aktivitas yang membuat pikiran tetap sibuk. Membaca, mendengarkan musik, atau menikmati suasana yang tenang dapat membantu tubuh bersiap memasuki waktu istirahat.
Pola makan juga perlu diperhatikan agar tubuh mendapatkan asupan yang cukup. Mengonsumsi makanan yang lebih seimbang dan menjaga kebutuhan cairan dapat membantu mendukung kondisi tubuh sepanjang hari.
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Jawa Pos
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