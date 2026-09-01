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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 1 September 2026 | 23.20 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Selasa, 1 September 2026: Jujur Hadapi Perasaan dan Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Selasa, 1 September 2026, membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka.

Jika ada perasaan bingung atau persoalan yang belum terselesaikan dalam hubungan, jangan terus menyimpannya sendiri karena sikap tersebut dapat membuat hubungan terasa semakin berat.

Gemini dapat menggunakan hari ini untuk memahami perasaan sekaligus memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang yang dicintai.

Berikut ramalan asmara zodiak Gemini pada Selasa, 1 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk membicarakan sesuatu yang selama ini mengganjal. Sampaikan perasaan dengan tenang dan berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya.

Tidak semua masalah dalam hubungan muncul karena kurangnya perhatian atau rasa sayang. Terkadang, perbedaan cara memahami suatu persoalan justru dapat membuat dua orang saling salah mengartikan sikap masing-masing.

Gemini sebaiknya menghindari pembicaraan yang dilakukan ketika emosi sedang tinggi. Jika suasana mulai memanas, memberikan waktu untuk menenangkan diri dapat membantu percakapan berikutnya berjalan lebih baik.

Jangan menggunakan diam sebagai cara untuk menghukum pasangan. Jika memang membutuhkan waktu sendiri, sampaikan dengan jelas agar pasangan tidak salah memahami keadaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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