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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 1 September 2026 | 19.37 WIB

Ramalan Zodiak Leo 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

zodiak Leo ./Magnific/ magnific - Image

zodiak Leo ./Magnific/ magnific

JawaPos.com - Emosi zodiak leo di tempat kerja mungkin akan memuncak hari ini, karena proyek-proyek penting mendekati tenggat waktu. Leo mungkin akan bekerja lebih lama dari biasanya. 

Bisa saja, leo dan rekan kerja berselisih, jadi tetaplah tenang dan teruslah bekerja. Sisi positifnya, imbalan finansial dan pengakuan atas apa pun yang leo capai hari ini, akan terbukti sepadan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 1 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sebaiknya mengambil inisiatif untuk membahas masalah dalam hubungan dan menjernihkan suasana. Terkait karir, jangan membuang waktu serta energi untuk melakukan pekerjaan yang tidak produktif.

Sementara itu, nikmati hari yang baik ini dengan berjalan-jalan bersama keluarga atau berolahraga bersama teman-teman. Terkait keuangan, waspadalah dalam mengelola anggaran serta belanjakan uang sesuai dengan kemampuanmu.

Cinta Leo

Leo mungkin merasa tidak sejalan dengan pasangan, sehingga hubungan menjadi dingin. Leo mungkin merasa bahwa pasangan menghakimi atau mencurigai leo melakukan sesuatu yang tidak diketahui olehnya. 

Cobalah mengambil inisiatif untuk membahas masalah ini dan menjernihkan suasana. Awalnya mungkin terasa canggung, tetapi hal itu akan membantu kembali ke jalur yang benar dalam hubungan leo akan lebih baik pada akhirnya.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
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