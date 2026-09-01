Ramalan Zodiak Scorpio 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sisi gelap kepribadian zodiak Scorpio di balik ketegasannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Segala jenis masalah di rumah akan terselesaikan hari ini. Tangani hubungan orang lain dengan penuh perhatian, kasih sayang, penerimaan, dan pengertian hari ini.
Hubungan dengan orang lain rentan rapuh, sehingga perlu dijaga dengan diplomasi dan taktik.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 1 September 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Saat membutuhkan lebih banyak ruang dalam hubungan, zodiak scorpio perlu membicarakannya dengan pasangan. Terkait karir, scorpio akan beruntung di bidang yang tak terduga dan karir baru sedang menanti.
Sementara itu, manfaatkan waktu yang menyehatkan ini untuk keluar serta menikmati hidup. Pada ranah keuangan, jangan terburu-buru untuk membuat keputusan besar agar scorpio mampu keluar dari situasi keuangan yang sulit.
Cinta Scorpio
Scorpio membutuhkan lebih banyak ruang dalam hubungan dan perlu membicarakan hal ini dengan pasangan. Jika merasa tertekan akhir-akhir ini, komunikasikan apa yang dualami.
Temukan kompromi dan beri hubunganmu jeda singkat untuk terhubung kembali dengan diri sendiri dan membawa lebih banyak hal ke dalam hubungan.
Karir Scorpio
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Jawa Pos
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