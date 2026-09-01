Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 1 September 2026 | 18.46 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Hidup zodiak aquarius mungkin akan segera berubah menjadi lebih baik. Bimbingan yang aquarius butuhkan bisa datang dari seseorang terdekat. 

Akan lebih baik jika aquarius terbuka untuk menerima saran, terutama dari seseorang yang lebih berpengalaman. Jangan meragukan bahwa mereka benar-benar peduli dan berusaha membantu aquarius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 1 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius sebaiknya tidak berdebat dengan pasangan agar tidak menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan. Terkait karir, aquarius perlu mencurahkan waktu dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sementara itu, pertahankan rutinitas olahraga untuk mencegah penyakit dan tetaplah waspada agar aquarius tetap sehat. Pada sisi keuangan, lakukan pengeluaran untuk hal-hal yang akan memberi manfaat langsung bagi diri sendiri serta keluarga.

Cinta Aquarius

Waspadalah terhadap kecenderungan untuk berdebat dan reaksioner. Sifat-sifat ini hanya akan menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubunganmu. 

Ciptakan kedamaian dan bangun ikatan kasih sayang dengan pasangan. Lagipula, cinta akan bertahan lebih lama daripada suasana hati yang buruk.

Karir Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 1 September 2026 | 19.39 WIB

Ramalan Zodiak Leo 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 1 September 2026 | 19.37 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 1 September 2026 | 19.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore