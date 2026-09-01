Ramalan Zodiak Aquarius 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hidup zodiak aquarius mungkin akan segera berubah menjadi lebih baik. Bimbingan yang aquarius butuhkan bisa datang dari seseorang terdekat.

Akan lebih baik jika aquarius terbuka untuk menerima saran, terutama dari seseorang yang lebih berpengalaman. Jangan meragukan bahwa mereka benar-benar peduli dan berusaha membantu aquarius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 1 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius sebaiknya tidak berdebat dengan pasangan agar tidak menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan. Terkait karir, aquarius perlu mencurahkan waktu dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sementara itu, pertahankan rutinitas olahraga untuk mencegah penyakit dan tetaplah waspada agar aquarius tetap sehat. Pada sisi keuangan, lakukan pengeluaran untuk hal-hal yang akan memberi manfaat langsung bagi diri sendiri serta keluarga.

Cinta Aquarius

Waspadalah terhadap kecenderungan untuk berdebat dan reaksioner. Sifat-sifat ini hanya akan menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubunganmu.

Ciptakan kedamaian dan bangun ikatan kasih sayang dengan pasangan. Lagipula, cinta akan bertahan lebih lama daripada suasana hati yang buruk.