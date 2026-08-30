Punya Aura Keberuntungan, 7 Weton Ini Diramal Hidup Makmur hingga Akhir Usia

JawaPos.com – Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang tenang, berkecukupan, dan jauh dari berbagai kesulitan. Namun, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan hidup seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya.

Primbon Jawa mengenal sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter positif sekaligus jalan kehidupan yang lebih baik. Mereka disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki, kesuksesan, kedudukan, serta kehidupan sosial yang harmonis.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Keberhasilan dalam kehidupan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, lingkungan, dan berbagai faktor lainnya.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, berikut sejumlah weton yang dalam primbon Jawa dipercaya memiliki masa depan cerah dan kehidupan yang relatif berkecukupan hingga usia tua.

1. Minggu Wage Minggu Wage dipercaya mempunyai karakter yang lincah sekaligus memiliki sisi spiritual yang kuat. Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan sebagai pribadi dengan budi pekerti baik dan mampu menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam primbon, Minggu Wage juga dikaitkan dengan naungan Waseso Segoro, yang secara simbolis menggambarkan keluasan rezeki seperti luasnya lautan.

Selain berpeluang memperoleh kehidupan yang berkecukupan, pemilik weton ini dipercaya dapat meraih kedudukan yang membuatnya dihormati oleh orang lain. Sikap baik dan kemampuan menjaga hubungan sosial menjadi salah satu modal penting dalam perjalanan hidupnya.

2. Senin Legi Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang ceria, bersemangat, dan memiliki etos kerja tinggi. Mereka juga dipercaya mampu memberikan nasihat serta menjadi sosok yang dapat mengayomi orang-orang di sekitarnya.

Salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan weton ini adalah kemampuan mengatur keuangan. Mereka cenderung berhati-hati dalam menggunakan uang dan memiliki kecenderungan untuk menyisihkan sebagian penghasilan.