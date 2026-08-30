Prediksi Astrologi: 4 Shio Memasuki Fase Hidup yang Jauh Lebih Baik Mulai 31 Agustus 2026

JawaPos.com - Empat shio diprediksi memasuki fase hidup yang jauh lebih baik mulai 31 Agustus 2026. Simak perubahan positif, peluang, dan alasan keberuntungan mereka.

Memasuki Senin, 31 Agustus 2026, sejumlah shio diprediksi mulai meninggalkan fase kehidupan yang terasa berat dan bergerak menuju periode yang lebih mudah, terarah, serta penuh peluang.

Pergantian energi di penghujung Agustus menjadi momentum menarik bagi mereka yang selama ini merasa tertahan oleh persoalan pekerjaan, hubungan, maupun kondisi finansial.

Menurut astrologi Tiongkok, perubahan energi pada awal pekan juga dapat menjadi kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru sekaligus menyelesaikan persoalan lama.

Dikutip dari laman YourTango, ramalan astrologi mencatat bahwa pekan 31 Agustus hingga 6 September 2026 diawali dengan Initiate Day, sementara Kamis menjadi Success Day dan Jumat menjadi Receive Day.

Seperti apa lengkapnya, berikut shio diprediksi memasuki fase hidup yang jauh lebih baik mulai 31 Agustus 2026.

1. Shio Naga Shio Naga menjadi salah satu yang paling menonjol dalam prediksi astrologi Tiongkok untuk awal September 2026.