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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 30 Agustus 2026 | 15.28 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Jangan langsung percaya begitu saja pada semua yang terdengar hari ini, zodiak cancer. Informasi yang cancer terima mungkin tidak akurat. Seseorang mungkin mengulang gosip atau mengarangnya, hanya untuk sekadar ada bahan pembicaraan. 

Jangan ikut campur dalam diskusi tersebut. Beban kerja cancer kemungkinan besar berat, jadi hindari bersosialisasi dan fokuslah menyelesaikan tugas-tugas yang ada di depanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer tidak seharusnya emosi kepada pasangan tanpa alasan. Terkait karir, berikan kesan yang baik kepada atasan agar cancer berpeluang mendapatkan promosi.

Sementara itu, manfaatkan kepercayaan diri dan energi positifmu untuk memulai usaha dan proyek baru. Terkait keuangan, bisnis berkembang pesat dan cancer akan memperoleh keuntungan yang besar.

Cinta Cancer

Waspadalah agar cancer tidak emosi kepada pasangan tanpa alasan. Sikap negatif yang berlebihan bisa menjadi salah satu alasan mengapa pasangan tampak agak menjauh dari cancer akhir-akhir ini. 

Kata-kata yang cancer ungkapkan, memiliki dampak pada pasangan. Jika terlalu banyak melakukannya, pasangan mungkin mulai mengabaikan cancer. Berhati-hatilah dalam hal ini.

Karir Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
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