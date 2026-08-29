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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.12 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari jni diprediksi akan menjalani hari yang cenderung biasa saja. Agar berbagai urusan tetap berjalan dengan baik, Anda perlu mengedepankan sikap praktis dan tidak terlalu memaksakan keadaan.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk Scorpio berfokus pada pengembangan diri. Upaya memperbaiki kemampuan dan cara menghadapi berbagai situasi dapat memberikan hasil positif, meski prosesnya membutuhkan kesabaran.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Sabtu (29/8), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, Scorpio perlu menjalani hari dengan pendekatan yang lebih realistis. Tidak semua hal akan berjalan sesuai harapan, sehingga kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar Anda tetap dapat menyelesaikan berbagai keperluan. Pengembangan diri bisa menjadi fokus utama hari ini. Gunakan waktu untuk mengevaluasi kekurangan dan memperbaiki cara Anda menghadapi persoalan.

Cinta Scorpio

Kehidupan asmara Scorpio mungkin terasa kurang memuaskan. Perbedaan pemahaman dengan pasangan dapat menimbulkan kesenjangan komunikasi dan membuat Anda merasa sedikit khawatir mengenai hubungan yang sedang dijalani.

Jangan biarkan kekhawatiran berkembang menjadi prasangka. Cobalah membuka ruang untuk berbicara dengan pasangan secara tenang dan jujur. Komunikasi yang lebih terbuka dapat membantu memperjelas persoalan yang mengganjal.

Karier Scorpio

Editor: Kuswandi
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