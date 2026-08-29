Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Jika zodiak libra memiliki keputusan penting yang harus diambil, sebaiknya tunda saja. Kemungkinan, libra akan menghadapi kesulitan dalam memilih antara keluarga dan teman.

Keseimbangan adalah kunci dalam situasi ini, jadi tidak perlu khawatir. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya untuk bersantai dan memulihkan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 29 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu mendengarkan pasangan saat ia mencoba mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya. Terkait karir, gunakan kemampuan berkomunikasi untuk memperluas kontak serta meningkatkan peluang untuk dipromosikan.

Sementara itu, jagalah pola makan sehat dan habiskan sepanjang hari untuk bersantai, keluar, serta berolahraga. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan.

Cinta Libra

Hubungan libra sedang tegang dan perlu mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan pasangan. Ia mencoba mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya kepada libra. Jika menunjukkan kepedulian, hubungan libra akan benar-benar berkembang hari ini.

Karir Libra

Hari ini, libra akan tampil sangat menawan dan membuat rekan kerja, atasan, dan klien merasa terkesan. Gunakan kemampuan berkomunikasi dan interpersonal untuk memperluas kontak dan meningkatkan peluang untuk dipromosikan. Mungkin butuh waktu, tetapi libra dapat menabur benih kesuksesan dalam pekerjaan mulai hari ini.

Kesehatan Libra

Hari ini, libra merasa lega karena kondisi kesehatan membaik san terbebas dari beberapa penyakit ringan yang baru-baru ini mengganggu. Pastikan menjaga pola makan sehat dan menghabiskan sepanjang hari untuk bersantai, keluar, dan berolahraga. Nikmati hari-hari yang menyehatkan ini.

Keuangan Libra