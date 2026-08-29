Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.51 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak capricorn akan merasa bersemangat untuk bersenang-senang. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya dengan menyegarkan pikiran dan tubuh, serta menikmati semua aktivitas favoritmu. 

Capricorn sedang ingin bergembira hari ini, baik itu bertemu dengan teman, berjalan-jalan, atau merencanakan perjalanan. Namun, hindari bertengkar dengan teman atau anggota keluarga, karena hal ini dapat merusak suasana hati dan hari capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn harus berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan agar kehangatan kembali dalam hubunganmu. Terkait karir, perluasan wawasan, prospek pekerjaan, dan bisnis untuk membawa pembaruan pada jalur karirmu.

Sementara itu, keluar dan hirup udara segar, serta siapkan makanan sehat untuk menikmati hal-hal terbaik dalam kehidupan. Terkait keuangan, rencanakan masa depan keuangan dengan mulai mencatat tujuan serta aspirasimu.

Cinta Capricorn

Kemungkinan besar, ada pertengkaran yang kurang menyenangkan dalam hubungan capricorn baru-baru ini. Tetapi, masalah dan ketegangan tersebut akan segera mereda. 

Permintaan maaf capricorn akan diterima, jadi jangan ragu untuk melakukannya. Teruslah berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan dan kehangatan akan kembali dalam hubunganmu. 

Karir Capricorn

Capricorn mungkin akan bertanya-tanya bagaimana cara memperluas cakrawala karir, baik dengan beralih ke bidang lain atau mengembangkan bisnis secara global. Manfaatkan semua keterampilanmu. 

Perluasan wawasan, prospek pekerjaan, dan bisnis. Jelajahi semua pilihan, karena salah satunya dapat membawa jalur karir baru bagi capricorn.

Kesehatan Capricorn

Hari ini, capricorn akan merasa dalam kondisi terbaik. Capricorn sangat ingin keluar dan hidup udara segar, serta menyiapkan makanan sehat untuk menikmati hal-hal terbaik yang ditawarkan kehidupan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17.01 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.59 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore