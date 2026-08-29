Ramalan Zodiak Leo 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Suasana tegang terasa hari ini, dan zodiak leo mungkin merasa gelisah serta ingin segera memulai sesuatu. Ada banyak energi di sekitar yang dapat memberi leo kekuatan.

Tetapi, kuncinya adalah memastikan melakukan sesuatu karena alasan yang tepat. Jangan melakukan sesuatu karena rasa bersalah, takut, atau penyesalan. Tetaplah berada di jalur yang benar dengan alasan yang baik untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus menyampaikan keinginan dengan jelas kepada pasangan agar terhindar dari kesalahpahaman. Terkait karir, leo harus bekerja dengan cepat untuk mengikuti perkembangan pekerjaan.

Sementara itu, keluarlah untuk mennikmati perasaan antusiasme serta pembaruan yang baru saja didapatkan. Terkait keuangan, lakukan lebih banyak investasi dan cobalah menghindari skema cepat kaya sebisa mungkin.

Cinta Leo

Hari ini, leo mungkin akan mengalami pertengkaran yang tak terhindarkan dengan pasangan. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan pastikan untuk menyampaikan keinginan dengan jelas agar terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu.

Leo dan pasangan perlu lebih terbuka satu sama lain, untuk meningkatkan keharmonisan dan pemahaman berdua.