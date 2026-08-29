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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.35 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 29 Agustus 2026: Jaga Cairan dan Rutinitas Pengobatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan cairan dan kedisiplinan menjalani rutinitas pengobatan apabila Capricorn sedang memiliki jadwal obat tertentu yang harus dipatuhi.

Kesibukan dapat membuat kebutuhan dasar tubuh maupun jadwal perawatan mudah terlewat sehingga Capricorn perlu lebih teratur dalam menjaga kesehatan.

Kondisi tubuh yang baik tidak hanya bergantung pada aktivitas fisik, tetapi juga pada kebiasaan sederhana seperti mencukupi kebutuhan cairan, beristirahat, menjaga pola makan, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan.

Rutinitas yang dilakukan secara konsisten dapat membantu Capricorn menjaga kondisi tubuh tetap lebih terkontrol.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyarankan Capricorn untuk memastikan tubuh mendapatkan cukup air sekaligus tetap mengikuti jadwal pengobatan secara teratur.

Kebutuhan cairan sering kali terabaikan ketika seseorang terlalu sibuk bekerja atau fokus menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Karena itu, Capricorn sebaiknya menyediakan air minum yang mudah dijangkau sepanjang hari.

Membawa botol minum sendiri dapat membantu menjaga kebiasaan tersebut, terutama ketika Capricorn memiliki banyak aktivitas di luar rumah. Jangan menunggu sampai tubuh terasa sangat haus sebelum memenuhi kebutuhan cairan.

Editor: Novia Tri Astuti
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