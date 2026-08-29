Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 29 Agustus 2026: Redakan Tekanan Mental dan Jaga Energi

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap tekanan mental karena pikiran yang terlalu penuh dapat membuat tubuh terasa lebih lelah meskipun aktivitas fisik yang dilakukan sebenarnya tidak terlalu berat.

Kesibukan pekerjaan, persoalan pribadi, maupun berbagai rencana yang terus dipikirkan dapat membuat Leo kesulitan benar-benar beristirahat.

Leo sebaiknya mulai memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak tanpa merasa harus selalu produktif.

Tubuh dan pikiran tetap membutuhkan waktu pemulihan agar energi tidak terus terkuras oleh tuntutan yang datang sepanjang hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tidur yang cukup dapat menjadi salah satu cara paling sederhana untuk membantu tubuh memulihkan energi setelah menghadapi berbagai kesibukan.

Jika beberapa hari terakhir waktu tidur terganggu karena pekerjaan atau persoalan pribadi, cobalah mengatur kembali jadwal istirahat agar tubuh memiliki waktu pemulihan yang lebih teratur.