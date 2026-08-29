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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.47 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 29 Agustus 2026: Dekat dengan Virgo

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membawa peluang yang cukup menarik terutama bagi Aquarius yang masih lajang.

Pertemuan atau interaksi dengan seseorang yang berzodiak Virgo dapat menciptakan rasa penasaran sekaligus membuka kemungkinan terbentuknya kedekatan baru yang terasa berbeda dari pengalaman sebelumnya.

Aquarius tidak perlu langsung memikirkan apakah hubungan tersebut akan menjadi hubungan serius karena proses mengenal seseorang sebaiknya dijalani secara perlahan.

Memberikan waktu kepada kedua pihak untuk memahami karakter masing-masing dapat membantu hubungan berkembang tanpa terbebani harapan yang terlalu tinggi sejak awal.

Berikut ramalan asmara zodiak Aquarius pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Seseorang yang memiliki karakter Virgo mungkin menarik perhatian Aquarius melalui sikap yang lebih tenang, perhatian terhadap hal-hal kecil, serta cara berpikir yang teratur. Perbedaan tersebut justru dapat membuat Aquarius merasa menemukan sosok yang memiliki sisi berbeda tetapi tetap menarik untuk dikenal lebih jauh.

Jika ada seseorang yang belakangan menunjukkan perhatian, Aquarius dapat memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi yang lebih intens selama hubungan tersebut tetap memberikan rasa nyaman dan saling menghargai.

Jangan terlalu cepat mengartikan setiap perhatian sebagai tanda bahwa seseorang sudah memiliki perasaan yang serius. Konsistensi sikap akan jauh lebih penting daripada kesan yang muncul hanya dalam satu atau dua kali pertemuan.

Editor: Novia Tri Astuti
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