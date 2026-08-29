Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 29 Agustus 2026: Cinta Hangat, Hati Lebih Tenang

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membawa energi yang cukup hangat bagi mereka yang sudah memiliki pasangan karena hubungan dapat terasa lebih penuh perhatian dan memberikan rasa dihargai setelah melewati berbagai kesibukan.

Momen seperti ini dapat membantu Capricorn kembali menikmati kedekatan yang mungkin sempat tersisihkan oleh pekerjaan dan tanggung jawab pribadi.

Capricorn yang selama ini lebih banyak memusatkan perhatian pada pekerjaan atau urusan pribadi sebaiknya memberikan ruang lebih besar bagi pasangan.

Hubungan bukan hanya tentang menjalankan rutinitas bersama, tetapi juga mengenai bagaimana kedua pihak tetap merasa diperhatikan, didengar, dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masing-masing.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menggambarkan Capricorn yang sudah memiliki pasangan sebagai pribadi yang berpeluang merasa dicintai dan dihargai, sementara Capricorn lajang mungkin merasakan kesepian lebih kuat dari biasanya.

Bagi Capricorn yang sudah berkomitmen, Sabtu ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk menikmati kebersamaan tanpa harus selalu membicarakan persoalan serius. Tidak setiap waktu bersama pasangan harus digunakan untuk membahas masa depan atau menyelesaikan masalah.