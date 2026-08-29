Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.44 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 29 Agustus 2026: Cinta Hangat, Hati Lebih Tenang

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membawa energi yang cukup hangat bagi mereka yang sudah memiliki pasangan karena hubungan dapat terasa lebih penuh perhatian dan memberikan rasa dihargai setelah melewati berbagai kesibukan.

Momen seperti ini dapat membantu Capricorn kembali menikmati kedekatan yang mungkin sempat tersisihkan oleh pekerjaan dan tanggung jawab pribadi.

Capricorn yang selama ini lebih banyak memusatkan perhatian pada pekerjaan atau urusan pribadi sebaiknya memberikan ruang lebih besar bagi pasangan.

Hubungan bukan hanya tentang menjalankan rutinitas bersama, tetapi juga mengenai bagaimana kedua pihak tetap merasa diperhatikan, didengar, dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masing-masing.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menggambarkan Capricorn yang sudah memiliki pasangan sebagai pribadi yang berpeluang merasa dicintai dan dihargai, sementara Capricorn lajang mungkin merasakan kesepian lebih kuat dari biasanya.

Bagi Capricorn yang sudah berkomitmen, Sabtu ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk menikmati kebersamaan tanpa harus selalu membicarakan persoalan serius. Tidak setiap waktu bersama pasangan harus digunakan untuk membahas masa depan atau menyelesaikan masalah.

Percakapan ringan, makan bersama, berjalan santai, atau melakukan kegiatan yang disukai berdua dapat membantu menciptakan kembali suasana yang lebih hangat dalam hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Sabtu, 29 Agustus 2026: Hubungan dengan Aquarius - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Sabtu, 29 Agustus 2026: Hubungan dengan Aquarius

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.50 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 29 Agustus 2026: Dekat dengan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 29 Agustus 2026: Dekat dengan Virgo

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.47 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Sabtu, 29 Agustus 2026: Dekat dengan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Sabtu, 29 Agustus 2026: Dekat dengan Pisces

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore