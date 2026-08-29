Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 29 Agustus 2026: Empati Bikin Hubungan Makin Dekat

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membawa suasana yang lebih emosional sehingga hubungan dapat berkembang melalui kemampuan memahami perasaan pasangan tanpa selalu berusaha memberikan solusi terhadap setiap persoalan yang muncul.

Leo mungkin perlu lebih banyak mendengarkan dan memberi ruang agar pasangan merasa benar-benar dipahami.

Kedekatan dalam hubungan tidak selalu dibangun melalui kejutan besar atau tindakan romantis yang mencolok.

Terkadang, kesediaan untuk tetap berada di sisi pasangan ketika sedang menghadapi persoalan justru memberikan rasa aman yang lebih dalam. Karena itu, empati menjadi bagian penting dalam kehidupan cinta Leo kali ini.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo yang sudah memiliki pasangan mungkin akan menyadari bahwa kedekatan tidak hanya dibangun melalui perhatian dalam bentuk tindakan besar, tetapi juga melalui kesediaan mendengarkan ketika pasangan sedang membutuhkan tempat untuk berbagi cerita.

Empati menjadi kunci penting hari ini karena pasangan mungkin memiliki perasaan yang selama ini belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka. Leo perlu memberikan ruang agar komunikasi berjalan tanpa tekanan dan pasangan merasa aman untuk membicarakan apa yang sebenarnya sedang dirasakan.