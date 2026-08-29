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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik/Chun) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik/Chun)

JawaPos.com - Hari ini, kepercayaan diri zodiak Scorpio akan meningkat. Ini akan mempertahankan sikap positif Scorpio, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. 

Jangan terlalu khawatir tentang apa pun, karena sikap percaya diri dan optimisme Scorpio akan memukau orang-orang di sekitar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio perlu membicarakan beberapa masalah yang muncul bersama pasangan. Terkait karir, Scorpio mampu memenuhi target pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya.

Sementara itu, nikmati kesehatan dengan berjalan-jalan atau melakukan olahraga favoritmu. Pada ranah keuangan, teruslah menapaki tangga profesional dan finansial karena membuat kemajuan karir adalah prioritas utama Scorpio. 

Cinta Scorpio

Pasangan Scorpio mungkin menjadi sedikit agresif akhir-akhir ini, jadi ada baiknya membicarakan beberapa masalah yang muncul saat ini. 

Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan pastikan untuk menyampaikan keinginan dengan jelas. Cobalah membuat peningkatan keharmonisan dan pemahaman diantara berdua.

Editor: Candra Mega Sari
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