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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 28 Agustus 2026 | 14.47 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak virgo mungkin mendambakan kebersamaan dengan teman dan pasangan. Virgo mungkin sedang ingin menikmati makanan enak, musik yang bagus, dan percakapan yang menyenangkan. 

Cobalah menghabiskan waktu sendirian dengan pasangan untuk merenungkan percakapan yang dilakukan baru-baru ini. Beberapa diantaranya mungkin layak untuk direnungkan lebih dalam. Ciptakan hari yang menyenangkan dan malam yang indah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus belajar peduli pada perasaan pasangan untuk menumbuhkan semangat ke dalam hubungan asmara. Mengenai karir, bersyukurlah atas perkembangan baru yang telah terjadi di sektor karir.

Sementara itu, kunjungi dokter sesegera mungkin jika virgo terserang flu, demam, sakit tenggorokan, dan pilek pada hari ini. Terkait keuangan, virgo akan memiliki gambaran keuangan yang jauh lebih cerah dibandingkan dengan kemarin.

Cinta Virgo

Untuk menumbuhkan semangat baru dalam hubungan asmara, virgo harus belajar untuk peduli pada perasaan pasangan. Ini akan membantu mendekatkan kalian berdua. 

Untuk mencapai hal ini, virgo perlu memahami pasangan dengan lebih baik. Cobalah untuk saling menghormati perasaan satu sama lain. Ingatlah bahwa cinta adalah tentang berbagi dan peduli.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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