Sering Berubah Pikiran, 6 Zodiak Ini Disebut Kurang Fokus pada Tujuan

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Dalam astrologi, perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan karakteristik masing-masing zodiak, termasuk soal fokus, konsistensi, dan ambisi.

Ada orang yang begitu terarah ketika mengejar target. Namun, ada pula yang lebih senang mengikuti suasana hati, mencoba berbagai hal baru, atau menikmati kehidupan tanpa terlalu memikirkan pencapaian jangka panjang.

Dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki kecenderungan lebih mudah kehilangan fokus. Mereka dapat cepat bosan, enggan terikat rutinitas, atau memilih kenyamanan dibandingkan menghadapi tekanan demi sebuah tujuan.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki kecenderungan ceroboh, mudah teralihkan, dan kurang berorientasi pada ambisi jangka panjang.

1. Pisces Pisces sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki imajinasi kuat. Mereka dapat menghabiskan banyak waktu dengan berbagai gagasan dan bayangan tentang kehidupan yang diinginkan, tetapi belum tentu segera mengubahnya menjadi rencana nyata.

Rutinitas yang terlalu kaku juga bukan sesuatu yang selalu mereka sukai. Ketika menghadapi kegagalan atau tekanan, sisi emosional Pisces dapat membuat mereka lebih mudah kehilangan semangat.

Alih-alih mengejar jabatan, kekuasaan, atau pencapaian besar, Pisces dalam gambaran astrologi justru lebih menghargai ketenangan dan kehidupan yang terasa nyaman.

2. Gemini Gemini dikenal sebagai pribadi yang penuh rasa ingin tahu. Mereka mudah tertarik pada berbagai topik dan aktivitas baru sehingga kehidupannya bisa terasa penuh warna.

Masalahnya, ketertarikan tersebut terkadang hanya bertahan sementara. Ketika menemukan sesuatu yang lebih menarik, Gemini dapat meninggalkan aktivitas sebelumnya dan beralih ke hal lain.