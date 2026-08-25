Ramalan Asmara Zodiak Virgo Selasa, 25 Agustus 2026: Hubungan Makin Hangat dan Penuh Gairah

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Selasa, 25 Agustus 2026, dipenuhi energi romantis yang lebih kuat dan suasana yang terasa hangat.
Kesibukan yang selama ini membuat Virgo terlalu fokus pada rutinitas dapat sedikit dikesampingkan agar perhatian kembali tertuju pada hubungan.
Momen sederhana bersama orang terdekat berpotensi membuat Virgo merasa lebih dihargai sekaligus membantu membangun kedekatan emosional.
AstroTalk menggambarkan kehidupan cinta Virgo sebagai sesuatu yang dapat mengalir lebih alami, terutama bagi yang sudah memiliki pasangan.
Virgo dikenal sebagai pribadi yang sering menunjukkan kasih sayang melalui tindakan. Membantu pasangan, memberikan perhatian kecil, atau memastikan kebutuhan orang yang dicintai terpenuhi menjadi cara Virgo menunjukkan kepedulian.
Namun, besok Virgo juga perlu menyeimbangkan perhatian tersebut dengan komunikasi verbal. Terkadang pasangan tidak hanya membutuhkan tindakan, tetapi juga ingin mendengar secara langsung apa yang Virgo rasakan.
Jika pasangan sedang menghadapi masalah, jangan hanya berasumsi bahwa Virgo sudah memahami kebutuhannya. Tanyakan secara langsung apa yang sedang dirasakan dan bagaimana Virgo dapat memberikan dukungan.
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Jawa Pos
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