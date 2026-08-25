Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.27 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Selasa, 25 Agustus 2026: Hubungan Makin Hangat dan Penuh Gairah

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Selasa, 25 Agustus 2026, dipenuhi energi romantis yang lebih kuat dan suasana yang terasa hangat.

Kesibukan yang selama ini membuat Virgo terlalu fokus pada rutinitas dapat sedikit dikesampingkan agar perhatian kembali tertuju pada hubungan.

Momen sederhana bersama orang terdekat berpotensi membuat Virgo merasa lebih dihargai sekaligus membantu membangun kedekatan emosional.

AstroTalk menggambarkan kehidupan cinta Virgo sebagai sesuatu yang dapat mengalir lebih alami, terutama bagi yang sudah memiliki pasangan.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

Virgo dikenal sebagai pribadi yang sering menunjukkan kasih sayang melalui tindakan. Membantu pasangan, memberikan perhatian kecil, atau memastikan kebutuhan orang yang dicintai terpenuhi menjadi cara Virgo menunjukkan kepedulian.

Namun, besok Virgo juga perlu menyeimbangkan perhatian tersebut dengan komunikasi verbal. Terkadang pasangan tidak hanya membutuhkan tindakan, tetapi juga ingin mendengar secara langsung apa yang Virgo rasakan.

Jika pasangan sedang menghadapi masalah, jangan hanya berasumsi bahwa Virgo sudah memahami kebutuhannya. Tanyakan secara langsung apa yang sedang dirasakan dan bagaimana Virgo dapat memberikan dukungan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Rabu, 26 Agustus 2026: Hubungan Makin Hangat dengan Hal Baru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Rabu, 26 Agustus 2026: Hubungan Makin Hangat dengan Hal Baru

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.28 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Rabu, 26 Agustus 2026: Peluang Cinta dengan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Rabu, 26 Agustus 2026: Peluang Cinta dengan Virgo

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.24 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 26 Agustus 2026: Saatnya Menerima dan Menyembuhkan Luka Lama - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 26 Agustus 2026: Saatnya Menerima dan Menyembuhkan Luka Lama

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.50 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore