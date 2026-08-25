Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin perlu melakukan introspeksi diri hari ini. Meluangkan satu hari untuk bermeditasi dan merenungkan hidup, dapat mengarahkan libra ke arah baru dan bermanfaat.

Jika mengalami perasaan yang kuat, hal tersebut dapat memotivasi libra untuk mengubah hidup dan mengambil tindakan. Atasi masalah yang menyebabkan rasa cemas dan tidak nyaman, daripada menghindarinya.

Hari ini, zodiak scorpio perlu bersosialisasi dan membuka diri terhadap jaringan orang baru. Manfaatkan hari ini untuk menjalin pertemanan dan kenalan baru.

Scorpio perlu berpartisipasi dalam acara dan program untuk mengenal orang baru. Tingkatkan kemampuan komunikasi semaksimal mungkin untuk mengenal orang-orang yang ditemui.

Pastikan mencatat detail kontak mereka dan tetap berhubungan. Ini akan sangat membantu scorpio di masa depan. Pastikan tetap berhubungan secara teratur dengan mereka, karena scorpio tidak pernah tahu kapan saja peluang baik akan datang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 25 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu waspada terhadap potensi hubungan yang menggoda, namun tidak berkelanjutan. Terkait karir, libra perlu mengandalkan kerja keras serta tekad yang kuat untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, libra perlu memeriksakan mata untuk mengetahui adanya stres dan ketegangan hang dirasakan. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan.