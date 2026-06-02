Ramalan Zodiak Leo 2 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Komunikasi zodiak leo dengan orang-orang terdekat mungkin akan sulit hari ini. Leo mungkin akan terus menerus melakukan panggilan telepon tanpa henti. Hal ini bisa sedikit menyusahkan, karena leo merasa sangat hangat dan penuh kasih sayang terhadap orang lain.

Leo mungkin khawatir mereka marah dan tidak ingin berbicara. Namun, hal ini tidak benar. Teruslah mencoba karena pada akhirnya, leo akan menerima respons yang diinginkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 2 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo akan bertemu dengan seseorang setelah memperhatikan kualitas-kualitasnya yang menarik. Terkait karir, leo mungkin akan menghadapi penolakan yang cukup keras terhadap ide-ide yang dicetuskan.

Sementara itu, lakukan segala cara untuk menghubungkan rutinitas kebugaran bersama kehidupan sosial. Terkait keuangan, cobalah meminimalkan pengeluaran dan pembelian, dengan membelanjakan uang hanya untuk kebutuhan pokok.

Cinta Leo

Kemungkinan, seseorang yang pertama kali leo sukai, juga menjadi cinta pertama leo. Leo akan bertemu dengannya setelah memperhatikan kualitas-kualitasnya yang menarik.

Namun, sebelum membiarkan imajinasi melayang, pastikan itu bukan sekadar ketertarikan sesaat agar leo putus asa. Setelah yakin bahwa itu adalah cinta, berusahalah dengan serius untuk mewujudkannya.