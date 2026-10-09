Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.31 WIB

Top 4 Oleh-Oleh Khas Bukittinggi, Camilan Gurih hingga Manis yang Bikin Kangen

Ilustrasi Galamai, oleh-oleh khas Bukittinggi. (Resep TokoWahab Blog) - Image

Ilustrasi Galamai, oleh-oleh khas Bukittinggi. (Resep TokoWahab Blog)

JawaPos.com - Bukittinggi bukan hanya dikenal luas karena ikon Jam Gadang dan panorama Ngarai Sianok.

Kota di Sumatra Barat ini juga punya beragam oleh-oleh khas yang cocok dibawa pulang, terutama bagi pencinta camilan dengan cita rasa gurih, manis, hingga perpaduan keduanya.

Bagi wisatawan, oleh-oleh makanan menjadi salah satu cara membawa pulang pengalaman perjalanan.

Selain relatif mudah ditemukan, camilan khas Bukittinggi juga menawarkan cita rasa yang lekat dengan tradisi kuliner Minangkabau.

Berikut beberapa pilihan yang bisa masuk daftar oleh-oleh saat berkunjung ke Bukittinggi.

1. Galamai, Dodol Legit dengan Rasa Gurih

Jika menyukai camilan manis dengan tekstur kenyal, galamai bisa menjadi salah satu pilihan.

Makanan khas Minangkabau ini sekilas menyerupai dodol, tetapi memiliki karakter rasa yang kuat dari perpaduan gula aren dan santan.

Galamai dibuat menggunakan tepung beras ketan, gula aren, dan santan kelapa. Seluruh bahan dimasak dalam wajan besar selama berjam-jam sambil terus diaduk hingga adonan mengental.

Proses panjang tersebut menghasilkan galamai dengan tekstur kenyal, warna cokelat pekat, dan permukaan yang mengilap.

Gula aren memberikan rasa manis yang legit, sementara santan membuat cita rasanya lebih gurih.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kuliner Khas Madura Selain Bebek, Ada Nasi Serpang hingga Campor Lorjuk  - Image
Kuliner

Kuliner Khas Madura Selain Bebek, Ada Nasi Serpang hingga Campor Lorjuk 

Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.21 WIB

Street Food Nostalgia di Menteng, Menikmati Es Goyang Legendaris dan Kuliner Tempo Dulu - Image
Kuliner

Street Food Nostalgia di Menteng, Menikmati Es Goyang Legendaris dan Kuliner Tempo Dulu

Rabu, 7 Oktober 2026 | 19.29 WIB

7 Depot Legendaris di Malang dengan Kuliner Chinese Food Murah dan Otentik - Image
Kuliner

7 Depot Legendaris di Malang dengan Kuliner Chinese Food Murah dan Otentik

Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.12 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore