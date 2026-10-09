Top 4 Oleh-Oleh Khas Bukittinggi, Camilan Gurih hingga Manis yang Bikin Kangen

JawaPos.com - Bukittinggi bukan hanya dikenal luas karena ikon Jam Gadang dan panorama Ngarai Sianok.

Kota di Sumatra Barat ini juga punya beragam oleh-oleh khas yang cocok dibawa pulang, terutama bagi pencinta camilan dengan cita rasa gurih, manis, hingga perpaduan keduanya.

Bagi wisatawan, oleh-oleh makanan menjadi salah satu cara membawa pulang pengalaman perjalanan.

Selain relatif mudah ditemukan, camilan khas Bukittinggi juga menawarkan cita rasa yang lekat dengan tradisi kuliner Minangkabau.

Berikut beberapa pilihan yang bisa masuk daftar oleh-oleh saat berkunjung ke Bukittinggi.

1. Galamai, Dodol Legit dengan Rasa Gurih Jika menyukai camilan manis dengan tekstur kenyal, galamai bisa menjadi salah satu pilihan.

Makanan khas Minangkabau ini sekilas menyerupai dodol, tetapi memiliki karakter rasa yang kuat dari perpaduan gula aren dan santan.

Galamai dibuat menggunakan tepung beras ketan, gula aren, dan santan kelapa. Seluruh bahan dimasak dalam wajan besar selama berjam-jam sambil terus diaduk hingga adonan mengental.

Proses panjang tersebut menghasilkan galamai dengan tekstur kenyal, warna cokelat pekat, dan permukaan yang mengilap.