Tren Kuliner Jepang di Indonesia Makin Beragam, Street Food Tak Lagi Sebatas Takoyaki

JawaPos.com - Ragam kuliner Jepang di Indonesia semakin berkembang, tidak hanya mengandalkan takoyaki sebagai makanan ringan. Perkembangan itu terlihat dari hadirnya konsep gerai yang menggabungkan takoyaki dengan berbagai menu Japanese street food, mulai dari yakitori, okonomiyaki, teppanyaki hingga taiyaki dalam satu tempat.

PT Foods Beverages Indonesia (F&B ID), bagian dari Kawan Lama Group, memperkenalkan gerai pertama Gindaco Yokocho, yang berlokasi di Central. Park Mall, LG Floor menghadirkan pengalaman menikmati takoyaki yang autentik dan ragam Japanese street food dalam suasana yang terinspirasi dari food alley khas Jepang. Kehadiran Gindaco Yokocho menjadi gerai ke 23 Gindaco yang merupakan bagian dari komitmen F&B ID sebagai Curator & Creator of Global Flavours dalam menghadirkan ragam cita rasa dan pengalaman kuliner global yang relevan bagi masyarakat Indonesia.

Seperti menyusuri gang-gang kuliner di Jepang menawarkan pengalaman tersendiri seperti, deretan makanan yang dimasak langsung, suara riuh dari proses memasak, hingga berbagai pilihan hidangan yang dapat dinikmati bersama. Terinspirasi dari pengalaman tersebut, Gindaco Yokocho hadir membawa sensasi Japanese street food alley melalui ragam hidangan Jepang yang disiapkan secara langsung dalam satu destinasi. Tetap menjadikan takoyaki sebagai menu utama dan identitas Gindaco, kini pelanggan dapat menikmati pengalaman "More Than Takoyaki" dengan lebih banyak pilihan menu khas Jepang.

Devin Widya Krisnadi, CEO PT Foods Beverages Indonesia, mengatakan, "Gindaco sudah dikenal dengan takoyakinya, dan takoyaki tetap menjadi bagian utama dari Gindaco Yokocho. Kali ini, kami ingin membawa pengalaman snacking Japanese street food lebih jauh. Pelanggan. tidak hanya bisa menikmati takoyaki favorit mereka, tetapi juga mengeksplorasi lebih banyak hidangan Jepang dalam suasana yang terinspirasi dari food alley di Jepang."

Alih-alih hanya datang untuk menikmati satu jenis makanan, Gindaco Yokocho mengajak pelanggan untuk mengeksplorasi berbagai cita rasa Jepang dalam satu kunjungan. Kategori menu tersedia, mulai dari appetizer, agemono, takoyaki, teppanyaki, teishoku (rice set), okonomiyaki, yakitori, taiyaki, tamago, dan minuman.

Takoyaki tetap menjadi hero sekaligus identitas utama Gindaco. Namun melalui Gindaco Yokocho, pengalaman tersebut dilengkapi dengan berbagai pilihan baru, termasuk Takoyaki Yokocho Signature yaitu Salmon Mentai Series & Unagi Series, berbagai pilihan Teishoku Set dan Yakitori sebagai beberapa menu highlight yang dapat dinikmati mulai dari Rp15 ribuan.

Pengalaman Gindaco Yokocho tidak berhenti pada ragam pilihan menu. Terinspirasi dari yokocho, gang-gang kecil di Jepang yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya berbagai pilihan kuliner, Gindaco Yokocho menerjemahkan atmosfer tersebut melalui konsep centered dine-in yang menjadikan aktivitas memasak sebagai bagian dari pengalaman bersantap.

"Yang ingin kami hadirkan bukan hanya lebih banyak pilihan menu, tetapi juga pengalaman di baliknya. Ada keseruan ketika melihat makanan disiapkan, memilih beberapa hidangan yang berbeda, kemudian menikmatinya bersama. Semangat inilah yang ingin kami bawa melalui Gindaco Yokocho, yaitu menghadirkan more joy in every bite," tutup Devin.