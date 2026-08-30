Aston Malang Luncurkan ‘60 Seconds to Tokyo’, Street Food Jepang Hadir Selama 6 Bulan!

Aston Malang resmi meluncurkan program kuliner “60 Seconds to Tokyo” dalam agenda Travel Agent Gathering, Jumat (28/8/2026). (Dok. Aston Malang)
JawaPos.com — Aston Malang Hotel & Residence resmi meluncurkan promosi kuliner “60 Seconds to Tokyo” pada Jumat (28/8), bertepatan dengan Travel Agent Gathering.
Agenda ini menghadirkan aneka street food otentik Jepang selama enam bulan untuk menyasar tingginya minat masyarakat Malang terhadap kuliner Negeri Sakura.
Pemilihan Tokyo sebagai tema promosi kuliner didorong kuatnya pengaruh budaya Jepang sekaligus besarnya pasar pencinta makanan Jepang di Indonesia.
Program tersebut menjadi bagian dari Archipelago Global Flavours Series dan melanjutkan kesuksesan kampanye sebelumnya, “60 Seconds to Seoul”, yang mengangkat kuliner Korea Selatan.
General Manager Aston Malang Ferdian Indrayana mengatakan, Tokyo dipilih karena memiliki akar budaya kuliner yang kuat dan pasar penggemar yang besar di Indonesia.
“Archipelago memilih Tokyo karena memiliki akar budaya kuliner yang sangat kuat dan punya pangsa pasar yang besar di Indonesia,” ujar Ferdian Indrayana saat ditemui di sela acara, Jumat (28/8/2026).
Menurut Ferdian, kampanye tersebut sekaligus menjadi cara untuk mendekatkan brand Archipelago dan Aston kepada masyarakat.
Sasaran utamanya tidak hanya tamu hotel, tetapi juga komunitas serta penggemar kuliner Jepang di Kota Malang dan sekitarnya.
Program “60 Seconds to Tokyo” menghadirkan beragam kreasi street food Jepang yang dapat dinikmati masyarakat selama enam bulan ke depan.
Beberapa menu yang menjadi bagian dari promosi tersebut antara lain takoyaki dengan isian udang segar, burger ala Jepang, Menchi Katsu, serta aneka sajian penutup dan minuman menyegarkan.
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Jawa Pos
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