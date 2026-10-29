Cara ke Nunukan dari Jakarta Naik Pesawat, Ini Pilihan Rute Transitnya

Bandara Nunukan. (Hubud Kemenhub)
JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Nunukan, Kalimantan Utara, bisa ditempuh dengan pesawat melalui sejumlah rute transit, terutama lewat Tarakan. Wisatawan dapat melanjutkan perjalanan dari Tarakan ke Nunukan menggunakan pesawat lanjutan atau speedboat, dengan waktu tempuh dan biaya yang perlu disesuaikan dengan jadwal keberangkatan.
Nunukan sendiri merupakan salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah ini menjadi pintu masuk menuju kawasan perbatasan di Kalimantan Utara sekaligus menawarkan pengalaman perjalanan yang berbeda dari destinasi wisata perkotaan.
Bagi wisatawan maupun pelancong yang hendak menuju Nunukan dari Jakarta, perencanaan rute menjadi hal penting. Pasalnya, perjalanan tidak selalu bisa dilakukan dalam satu kali penerbangan. Ketersediaan penerbangan lanjutan, jadwal kapal, dan waktu transit perlu diperhitungkan agar perjalanan berjalan lancar.
Tarakan menjadi salah satu pilihan rute utama untuk menuju Nunukan. Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, penumpang dapat mencari penerbangan menuju Bandara Juwata di Tarakan.
Penerbangan dari Jakarta menuju Tarakan tersedia melalui sejumlah pilihan maskapai, bergantung pada jadwal dan rute yang beroperasi. Sebagian perjalanan bisa memerlukan transit di kota lain sebelum tiba di Tarakan.
Setibanya di Bandara Juwata, perjalanan dapat dilanjutkan melalui jalur udara atau laut. Pilihan ini bisa disesuaikan dengan anggaran, waktu kedatangan pesawat, serta kebutuhan perjalanan.
Jika memilih pesawat, penumpang perlu mencari penerbangan lanjutan menuju Bandara Nunukan. Penerbangan antarkota di kawasan ini umumnya menggunakan pesawat berukuran lebih kecil, sehingga kapasitas kursi dan frekuensi keberangkatan perlu diperiksa terlebih dahulu.
Alternatif lainnya adalah menuju Pelabuhan Tengkayu di Tarakan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat ke Nunukan. Perjalanan laut biasanya memerlukan waktu sekitar 2,5–3 jam, bergantung pada kondisi cuaca, jenis kapal, dan jadwal operasional.
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