Berobat Sambil Liburan, Selangor Tawarkan Wisata Medis hingga Wisata Kuliner

Wisata i-City Shah Alam, Selangor, Malaysia. (Pinterest)
JawaPos.com - Wisata medis menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan sekaligus menikmati perjalanan ke luar negeri.
Selangor di Malaysia mencoba menggabungkan kedua pengalaman tersebut melalui konsep Heal & Explore Selangor, yang memadukan layanan kesehatan dengan beragam destinasi wisata, kuliner, dan rekreasi.
Melalui konsep ini, wisatawan tidak hanya dapat mengakses fasilitas kesehatan, tetapi juga menjelajahi berbagai daya tarik Selangor. Mulai dari wisata keluarga, pengalaman budaya, hingga kuliner khas Malaysia bisa menjadi bagian dari perjalanan selama berada di negeri bagian tersebut.
Seperti diketahui, Selangor memiliki lokasi strategis di pesisir barat Semenanjung Malaysia dan mengelilingi sebagian wilayah Kuala Lumpur.
Akses menuju kawasan ini juga didukung penerbangan internasional melalui Kuala Lumpur International Airport (KLIA), KLIA Terminal 2 (KLIA2), dan Subang SkyPark Airport. Dari bandara tersebut, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit, hotel, maupun destinasi wisata di berbagai wilayah Selangor.
Indonesia juga menjadi salah satu pasar penting bagi sektor pariwisata Selangor. Berdasarkan data kunjungan hingga Maret 2025, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara asal wisatawan mancanegara terbesar ke Selangor dengan kontribusi 6 persen. Posisi tersebut berada di bawah dengan kontribusi 19 persen dan Singapura sebesar 12 persen.
Secara keseluruhan, Selangor mencatat 1,77 juta kunjungan wisatawan hingga Maret 2025. Jumlah tersebut setara dengan 22 persen dari target tahunan sebanyak 8 juta kunjungan. Dari total kunjungan itu, sebanyak 28 persen berasal dari wisatawan mancanegara, sedangkan 72 persen lainnya merupakan wisatawan domestik. Selangor juga menargetkan penerimaan sektor pariwisata mencapai RM11,2 miliar sepanjang 2025.
Daya tarik Selangor tidak hanya terlihat dari kunjungan wisatawan asing. Berdasarkan Survei Pariwisata Domestik 2025 yang dirilis Departemen Statistik Malaysia (DOSM), Selangor mempertahankan posisinya sebagai negara bagian yang paling banyak dikunjungi di Malaysia dengan mencatat 36,4 juta kunjungan wisatawan domestik sepanjang 2025.
Untuk memperkuat daya tarik wisata medis bagi masyarakat Indonesia, Tourism Selangor pun turut berpartisipasi dalam pameran Malaysia Healthcare Expo (MHX) Indonesia 2026. Acara yang diselenggarakan Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) tersebut berlangsung pada 15–18 Oktober 2026 di Central Park Mall, Jakarta.
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