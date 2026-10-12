5 Bus Jakarta-Bali yang Nyaman untuk Perjalanan Jauh, Ada Kelas Sleeper

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Bali menggunakan bus bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin bepergian tanpa harus berganti kendaraan berkali-kali. Sejumlah perusahaan otobus (PO) melayani rute ini dengan fasilitas beragam, mulai dari kelas eksekutif dengan kursi reclining hingga sleeper bus yang menawarkan ruang istirahat lebih privat.

Gunung Harta, Sinar Jaya, Pahala Kencana, Kramat Djati, dan Lorena bisa menjadi pilihan untuk perjalanan darat lintas Jawa menuju Pulau Dewata.

Perjalanan bus Jakarta-Bali umumnya memakan waktu sekitar 23–27 jam, bergantung pada kondisi lalu lintas, jadwal keberangkatan, penyeberangan feri, serta titik naik dan turun penumpang.

Dengan jarak sekitar 1.100 kilometer, perjalanan ini cocok bagi wisatawan yang tidak keberatan menghabiskan waktu lebih lama di jalan demi menikmati perjalanan antarkota dengan anggaran yang dapat disesuaikan.

Bus biasanya melintasi Tol Trans Jawa menuju Jawa Timur, kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur menuju Banyuwangi. Dari Pelabuhan Ketapang, bus menyeberang menggunakan feri ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali sebelum melanjutkan perjalanan menuju sejumlah kota dan terminal di Pulau Dewata.

Bagi calon penumpang, memilih bus tidak cukup hanya berdasarkan harga tiket. Kapasitas kursi, ruang kaki, fasilitas makan, lokasi keberangkatan, dan titik penurunan juga perlu diperhatikan agar perjalanan panjang terasa lebih nyaman.

Berikut lima pilihan bus Jakarta-Bali yang dapat dipertimbangkan untuk perjalanan liburan maupun keperluan lainnya.

1. Gunung Harta, Pilihan dari Kelas Eksekutif hingga Sleeper Gunung Harta Motor Transport (GHMT) menjadi salah satu operator yang dikenal melalui armada berwarna hijau dan layanan perjalanan jarak jauh. PO ini menawarkan pilihan kelas bagi penumpang yang menginginkan kenyamanan selama perjalanan panjang dari Jakarta menuju Bali.