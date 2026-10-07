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Rian Alfianto
Kamis, 8 Oktober 2026 | 01.54 WIB

Bus Medan-Rantauprapat: Rute, Tarif, Terminal, dan Titik Keberangkatan

Ilustrasi armada bus RAPI. (Istimewa) - Image

Ilustrasi armada bus RAPI. (Istimewa)

JawaPos.com - Perjalanan dari Medan menuju Rantauprapat, Labuhanbatu, bisa ditempuh menggunakan bus dengan waktu perjalanan rata-rata sekitar 5 hingga 8 jam. Jarak daratnya berkisar 210 hingga 280 kilometer melalui jalur Lintas Sumatera, dengan tarif bus mulai sekitar Rp 107.000 hingga Rp 240.000, tergantung operator dan kelas layanan.

Bagi traveler yang hendak bepergian dari Sumatera Utara bagian utara menuju Rantauprapat, bus menjadi salah satu pilihan transportasi yang cukup praktis. Selain memiliki beberapa pilihan jadwal, penumpang juga dapat menyesuaikan perjalanan berdasarkan kelas bus dan titik keberangkatan.

Dari Mana Bus Medan-Rantauprapat Berangkat?

Sebagian bus menuju Rantauprapat berangkat dari kawasan Jalan Sisingamangaraja, Medan. Selain itu, Terminal Amplas juga menjadi salah satu titik yang perlu diperhatikan calon penumpang ketika mencari keberangkatan menuju jalur selatan Sumatera Utara.

Beberapa operator memiliki titik keberangkatan berbeda. Karena itu, calon penumpang sebaiknya memastikan lokasi naik bus sebelum membeli tiket agar tidak salah mendatangi terminal atau agen.

Sesampainya di Rantauprapat, bus umumnya menuju kawasan Jalan H. Adam Malik atau area pusat kota Rantauprapat di Kabupaten Labuhanbatu. Lokasi akhir perjalanan dapat berbeda sesuai rute dan operator yang digunakan.

Berapa Lama Perjalanan Medan ke Rantauprapat?

Dengan jarak sekitar 210 hingga 280 kilometer, perjalanan bus Medan-Rantauprapat rata-rata membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 8 jam.

Durasi tersebut tidak selalu sama karena sangat bergantung pada kondisi lalu lintas, cuaca, kepadatan kendaraan, serta jumlah pemberhentian bus selama perjalanan. Pada kondisi tertentu, waktu tempuh dapat menjadi lebih panjang.

Karena itu, perjalanan dengan bus sebaiknya tidak hanya dihitung berdasarkan jadwal keberangkatan dan kedatangan di tiket. Penumpang yang memiliki agenda lanjutan di Rantauprapat juga perlu menyediakan waktu cadangan.

Editor: Estu Suryowati
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