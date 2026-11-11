Ancaman Ransomware Meningkat, Perusahaan Dituntut Tak Hanya Punya Backup Data

JawaPos.com - Ancaman serangan siber, khususnya ransomware, membuat perusahaan perlu memperkuat strategi perlindungan data.

Tidak cukup hanya menyediakan backup, organisasi juga harus memastikan data dan sistem dapat dipulihkan dengan cepat agar operasional bisnis tidak terganggu.

Tantangan tersebut semakin besar seiring meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI), pertumbuhan volume data, dan kompleksitas infrastruktur teknologi informasi (IT).

Kondisi ini menuntut perusahaan memiliki sistem pengelolaan data yang lebih tangguh, meski tidak semua organisasi didukung tim IT dengan sumber daya memadai.

Di sisi lain, perusahaan di Indonesia juga semakin selektif dalam mengalokasikan investasi teknologi.

Setiap pengeluaran IT kini perlu mempertimbangkan manfaatnya terhadap kelangsungan operasional dan perkembangan bisnis, bukan sekadar mengikuti tren teknologi terbaru.

Melihat kebutuhan tersebut, Synology menggelar Synology Solution Day 2026 di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place. Acara bertema “Step Into the Next Era of Data” itu dihadiri 646 pelaku bisnis, profesional IT, dan mitra dari berbagai industri.

“Perusahaan saat ini ingin memastikan setiap investasi teknologi benar-benar memberi dampak bagi operasional mereka. Antusiasme yang kami lihat di Synology Solution Day 2026 menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan solusi yang menjawab kebutuhan pelanggan di Indonesia, dan membangun hubungan yang didasari kepercayaan,” ujar Clara Hsu, Indonesia Country Manager di Synology, dikutip Rabu (11/11).

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ancaman keamanan siber, perusahaan juga mulai membutuhkan infrastruktur data yang lebih terintegrasi.

Pengelolaan penyimpanan, perlindungan data, hingga kolaborasi perlu dilakukan secara efisien agar tidak menambah beban operasional.

Sepanjang 2026, Synology mengembangkan sejumlah solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Di antaranya penyimpanan enterprise yang dapat menyesuaikan pertumbuhan data, sistem backup dan pemulihan, platform kolaborasi berbasis private cloud, serta sistem pengawasan video terintegrasi.

Sejumlah pengembangan tersebut diperkenalkan dalam Synology Solution Day 2026, termasuk perangkat penyimpanan enterprise PAS7700 dan platform perlindungan data ActiveProtect.

Synology juga memperkenalkan perkembangan ekosistem produktivitas bisnis dan sistem pengawasan berbasis AI.

Solusi tersebut ditujukan untuk membantu perusahaan mengelola infrastruktur IT sekaligus memperkuat perlindungan dan ketersediaan data. Kemudahan pengelolaan juga menjadi perhatian, terutama bagi organisasi yang memiliki keterbatasan sumber daya IT.

Kebutuhan perlindungan data tidak hanya ditemukan pada satu sektor industri. Dalam diskusi panel bertajuk “Resilience and Intelligence in Modern Data Infrastructure”, perwakilan dari PT Panarub Industry, PT Medikaloka Hermina, dan Indomaret Group membahas tantangan pengelolaan infrastruktur data di sektor manufaktur, kesehatan, dan ritel.

Meski memiliki karakteristik operasional berbeda, ketiga sektor tersebut menghadapi kebutuhan serupa, yakni menjaga keamanan informasi, memastikan layanan tetap berjalan, dan mengelola infrastruktur secara efisien.

Pengalaman dari berbagai industri tersebut memperlihatkan pentingnya keandalan dan fleksibilitas infrastruktur IT dalam mendukung kebutuhan bisnis jangka panjang. Selain kemampuan teknologi, dukungan terhadap pengguna dan kemudahan penerapan juga menjadi pertimbangan perusahaan.

Synology memandang Indonesia sebagai salah satu pasar strategis untuk pengembangan teknologi. Perusahaan menyatakan akan terus memperluas ekosistem mitra lokal, menghadirkan inovasi, serta meningkatkan edukasi mengenai penerapan teknologi bagi pelaku bisnis.