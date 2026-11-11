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Penulis: Nanda Prayoga
Rabu, 11 November 2026 | 22.45 WIB

Ancaman Ransomware Meningkat, Perusahaan Dituntut Tak Hanya Punya Backup Data

Clara Hsu, Indonesia Country Manager di Synology. (Istimewa)&nbsp; - Image

Clara Hsu, Indonesia Country Manager di Synology. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Ancaman serangan siber, khususnya ransomware, membuat perusahaan perlu memperkuat strategi perlindungan data.

Tidak cukup hanya menyediakan backup, organisasi juga harus memastikan data dan sistem dapat dipulihkan dengan cepat agar operasional bisnis tidak terganggu.

Tantangan tersebut semakin besar seiring meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI), pertumbuhan volume data, dan kompleksitas infrastruktur teknologi informasi (IT).

Kondisi ini menuntut perusahaan memiliki sistem pengelolaan data yang lebih tangguh, meski tidak semua organisasi didukung tim IT dengan sumber daya memadai.

Di sisi lain, perusahaan di Indonesia juga semakin selektif dalam mengalokasikan investasi teknologi.

Setiap pengeluaran IT kini perlu mempertimbangkan manfaatnya terhadap kelangsungan operasional dan perkembangan bisnis, bukan sekadar mengikuti tren teknologi terbaru.

Melihat kebutuhan tersebut, Synology menggelar Synology Solution Day 2026 di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place. Acara bertema “Step Into the Next Era of Data” itu dihadiri 646 pelaku bisnis, profesional IT, dan mitra dari berbagai industri.

“Perusahaan saat ini ingin memastikan setiap investasi teknologi benar-benar memberi dampak bagi operasional mereka. Antusiasme yang kami lihat di Synology Solution Day 2026 menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan solusi yang menjawab kebutuhan pelanggan di Indonesia, dan membangun hubungan yang didasari kepercayaan,” ujar Clara Hsu, Indonesia Country Manager di Synology, dikutip Rabu (11/11).

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ancaman keamanan siber, perusahaan juga mulai membutuhkan infrastruktur data yang lebih terintegrasi.

Pengelolaan penyimpanan, perlindungan data, hingga kolaborasi perlu dilakukan secara efisien agar tidak menambah beban operasional.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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