Industri Satelit Indonesia Hadapi Pilihan Strategi Pengembangan Infrastruktur 

APSCC 2026 Space Conference & Exhibition. (Istimewa)





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JawaPos.com - Industri satelit Indonesia menghadapi sejumlah pilihan strategis dalam mengembangkan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan konektivitas nasional.

Mulai dari menyewa kapasitas satelit, membangun kepemilikan bersama, hingga mengadakan satelit secara mandiri, setiap skema memiliki pertimbangan investasi dan keberlanjutan bisnis di tengah perkembangan teknologi telekomunikasi.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam APSCC 2026 Space Conference & Exhibition yang berlangsung pada 3–5 November 2026 di Jimbaran Convention Center, Bali. Forum internasional tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan industri satelit untuk membahas perkembangan teknologi, peluang bisnis, dan arah pengembangan industri antariksa di kawasan Asia-Pasifik.

Mengusung tema "Connectivity and Beyond! Fueling the Asia-Pacific Space Economy", forum yang diselenggarakan Asia-Pacific Space Community Council (APSCC) bersama Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) dan Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA) itu turut membahas peluang kolaborasi dalam memperkuat ekosistem industri satelit.

Panel tersebut mengangkat berbagai pertimbangan strategis yang dihadapi operator komunikasi satelit Indonesia dalam menentukan model bisnis dan pengembangan kapasitas satelit, mulai dari penyewaan kapasitas (lease), pengembangan satelit melalui skema kepemilikan bersama (condosat), hingga pengadaan satelit secara mandiri (buy).

Pembahasan juga menyoroti aspek investasi, kepemilikan infrastruktur, serta perubahan kebutuhan konektivitas nasional seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika industri telekomunikasi.