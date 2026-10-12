7 Cara Mengatasi HP Android Tidak Mengisi Daya saat Dicas

JawaPos.com - HP Android yang tidak mengisi daya saat dihubungkan ke charger bisa membuat panik, terutama ketika baterai hampir habis. Masalah ini tidak selalu disebabkan oleh baterai rusak, tetapi bisa juga berasal dari kabel, adaptor, port pengisian daya, atau gangguan sistem.

Sebelum membawa HP ke tempat servis, ada beberapa cara yang bisa kamu coba untuk mengatasi masalah tersebut. Mulai dari memeriksa charger hingga mengecek kondisi baterai, langkah-langkah berikut bisa membantu menemukan penyebab HP Android tidak mengisi daya!

1. Periksa Kabel dan Adaptor Charger

Kabel yang rusak atau adaptor bermasalah bisa membuat daya tidak tersalurkan ke HP. Coba gunakan kabel dan adaptor lain yang kompatibel untuk memastikan sumber masalahnya.

Jika HP kembali mengisi daya setelah charger diganti, kemungkinan aksesori sebelumnya mengalami kerusakan. Sebaiknya gunakan charger asli atau produk yang sesuai dengan spesifikasi perangkat.

2. Bersihkan Port Pengisian Daya

Debu dan serat kain yang menumpuk di port pengisian daya bisa menghambat koneksi antara kabel dan HP. Periksa port menggunakan pencahayaan yang cukup untuk melihat apakah ada kotoran.

Hindari membersihkannya menggunakan benda logam atau cairan karena bisa merusak konektor. Jika kotoran sulit dibersihkan, mintalah bantuan teknisi.

3. Ganti Stopkontak