ChatGPT Mulai Uji Iklan Visual, Muncul Saat Pengguna Bikin Gambar

Iklan visual di ChatGPT. (OpenAI)
JawaPos.com - OpenAI mulai memperluas format iklan di ChatGPT. Perusahaan tersebut mengumumkan akan menguji format iklan baru yang lebih visual di dalam chatbot.
Para pengguna ChatGPT di Amerika Serikat akan menjadi kelompok pertama yang akan melihat iklan ini.
Seperti dilansir dari Engadget, OpenAI menyebut pengujian iklan visual tersebut akan dimulai pada akhir bulan ini.
Iklan akan ditampilkan ketika pengguna membuat gambar menggunakan fitur ChatGPT Images.
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OpenAI memastikan iklan yang muncul tidak akan menyatu dengan gambar yang dibuat pengguna.
"Iklan akan diberi label yang jelas dan tetap terpisah dari gambar yang sedang dibuat," jelas OpenAI.
Perusahaan juga menegaskan keberadaan iklan tidak akan memengaruhi respons yang diberikan chatbot.
"Seperti halnya format iklan kami yang lain, iklan tidak memengaruhi jawaban yang diberikan oleh ChatGPT,” imbuhnya.
OpenAI sebelumnya mulai menghadirkan iklan di aplikasi AI ChatGPT pada awal tahun ini.
Format tersebut ditampilkan pada bagian bersponsor di bawah respons chatbot, lengkap dengan nama sponsor, logo, serta tautan menuju situs web pengiklan.
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