Oknum Satpol PP Surabaya Terlibat Pungli dan Positif Sabu Dipecat

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan sanksi pemecatan kepada anggota Satpol PP bernama Taufiq yang terbukti positif narkoba dan terlibat pungutan liar (pungli) rekrutmen pegawai.

Eri menjelaskan temuan itu bermula dari laporan dari Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo, bahwa ada oknum pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya bernama Anang yang terlibat pungli rekrutmen pekerjaan.

Modusnya, Anang menjanjikan pekerjaan di Dishub Kota Surabaya kepada korbannya, dengan syarat menyetor sejumlah uang hingga mencapai puluhan juta.

Saat diinterogasi Kadishub Kota Surabaya, Anang mengaku, uang tersebut dibagi dua bersama Taufiq, oknum pegawai Satpol PP Kota Surabaya. Anang mengaku, menerima Rp 15 juta dan Taufiq menerima Rp 25 juta.

“Untuk kasus pungli masih terus dibongkar semuanya. Karena masih diperiksa inspektorat ya, jadi dikejar terus sampai akhirnya, masih ada atau tidak,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (14/11/2026).

Tidak berhenti di situ, di tengah terungkapnya perkara dugaan pungli, ternyata juga ada dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Taufiq.

Saat keduanya dilakukan tes urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya, Taufiq dinyatakan positif, sedangkan Anang hasilnya negatif.

Dari hasil pemeriksaan, Taufiq mengaku menggunakan narkotika jenis sabu dua minggu sebelum dimintai keterangan terkait perkara pungli.

Akibat perbuatannya, ia langsung digelandang ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Eri menegaskan, jika ada pegawai Pemkot yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, maka secara otomatis langsung dipecat.