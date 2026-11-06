Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Penulis: Ardini Pramitha
Sabtu, 7 November 2026 | 01.47 WIB

Walkot Eri Cahyadi Minta Pihak yang Terlibat Pungli Rp 80 juta Rekrutmen Pegawai Dishub Dipecat

Ilustrasi pungli. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali menerima aduan pungutan liar (pungli). Berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah calon tenaga kerja yang hendak masuk di Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, diduga diminta membayar Rp 20 juta per orang.

Adapun, total uang yang dipersoalkan mencapai Rp 80 juta dan diduga melibatkan seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) bernama Sri Lestari atau Tari. 

Dia diketahui telah dipindahkan dari Dishub ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Kota Surabaya sebelum pengaduan tersebut masuk melalui hotline.

Eri pun meminta Inspektorat menelusuri aliran uang sekaligus mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

"Maka dari itu, saya langsung memanggil Inspektorat dan memerintahkan agar melakukan pemeriksaan serta memberikan sanksi paling berat." kata Wali Kota Eri, Jumat (6/11/2026).

Eri menegaskan tidak akan mentorelansi kasus pungli tersebut. Dia pun meminta ASN yang terlibat dipecat. 

"Saya pastikan, siapa pun yang terbukti menerima uang tersebut harus ditindak tegas, bahkan diberhentikan," tegasnya.

Dalam pemeriksaan awal, Tari mengakui menerima uang Rp20 juta per orang dari sejumlah calon tenaga kerja. Namun, ia menyebut sebagian uang tersebut telah digunakan untuk keperluan tertentu.

Tari juga mengaku telah menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan pengembalian uang. 

Meski demikian, ia belum dapat memastikan seluruh aliran dana sebesar Rp 80 juta yang dipersoalkan.

Eri pun meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan pihak teradu dalam menjelaskan aliran uang agar dugaan pelanggaran tersebut dapat diungkap secara menyeluruh. 

"Kita tunggu terlebih dahulu hasil pemeriksaan Inspektorat. Kalau dia (teradu) enggak mau jujur, kasih sanksi paling berat, dipecat," katanya.

Ia turut mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. 

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Walkot Surabaya Eri Cahyadi Ancam Ganti Pengawas dan Petugas Dishub Jika Tarik Setoran Parkir Tunai - Image
Surabaya Raya

Walkot Surabaya Eri Cahyadi Ancam Ganti Pengawas dan Petugas Dishub Jika Tarik Setoran Parkir Tunai

Selasa, 1 September 2026 | 21.30 WIB

Alumni Paskibraka Surabaya Disiapkan jadi Duta Kampung Pancasila - Image
Surabaya Raya

Alumni Paskibraka Surabaya Disiapkan jadi Duta Kampung Pancasila

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.32 WIB

RT/RW di Surabaya Dilarang Tetapkan Iuran Agustusan, Bisa Dikategorikan Pungli - Image
Surabaya Raya

RT/RW di Surabaya Dilarang Tetapkan Iuran Agustusan, Bisa Dikategorikan Pungli

Rabu, 15 Juli 2026 | 16.16 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore