Walkot Eri Cahyadi Minta Pihak yang Terlibat Pungli Rp 80 juta Rekrutmen Pegawai Dishub Dipecat

Ilustrasi pungli. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali menerima aduan pungutan liar (pungli). Berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah calon tenaga kerja yang hendak masuk di Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, diduga diminta membayar Rp 20 juta per orang.

Adapun, total uang yang dipersoalkan mencapai Rp 80 juta dan diduga melibatkan seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) bernama Sri Lestari atau Tari.

Dia diketahui telah dipindahkan dari Dishub ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Kota Surabaya sebelum pengaduan tersebut masuk melalui hotline.

Eri pun meminta Inspektorat menelusuri aliran uang sekaligus mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

"Maka dari itu, saya langsung memanggil Inspektorat dan memerintahkan agar melakukan pemeriksaan serta memberikan sanksi paling berat." kata Wali Kota Eri, Jumat (6/11/2026).

Eri menegaskan tidak akan mentorelansi kasus pungli tersebut. Dia pun meminta ASN yang terlibat dipecat.

"Saya pastikan, siapa pun yang terbukti menerima uang tersebut harus ditindak tegas, bahkan diberhentikan," tegasnya.

Dalam pemeriksaan awal, Tari mengakui menerima uang Rp20 juta per orang dari sejumlah calon tenaga kerja. Namun, ia menyebut sebagian uang tersebut telah digunakan untuk keperluan tertentu.

Tari juga mengaku telah menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan pengembalian uang.

Meski demikian, ia belum dapat memastikan seluruh aliran dana sebesar Rp 80 juta yang dipersoalkan.

Eri pun meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan pihak teradu dalam menjelaskan aliran uang agar dugaan pelanggaran tersebut dapat diungkap secara menyeluruh.

"Kita tunggu terlebih dahulu hasil pemeriksaan Inspektorat. Kalau dia (teradu) enggak mau jujur, kasih sanksi paling berat, dipecat," katanya.

Ia turut mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.