Eri Cahyadi Siapkan SUBEC Jadi Pusat Ekosistem Kreatif Anak Muda Surabaya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menghadiri Surabaya Startup Festival (SSF) 3.0 dalam rangkaian Creative Community Days 2026 di SUBEC, Sabtu (7/11/2026). (Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ingin menjadikan Surabaya Urban Creative Hub (SUBEC) di kawasan eks Hi-Tech Mall sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda.
Ruang tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi tempat memamerkan karya, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan memperluas pasar produk kreatif lokal.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, SUBEC disiapkan sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan berbagai potensi. Mulai dari seni, lukisan, desain, startup, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
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Harapan itu disampaikan Eri saat menyerahkan penghargaan Surabaya Startup Festival (SSF) 3.0 dalam rangkaian Creative Community Days 2026 di SUBEC, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Eri, keberadaan ruang kreatif tersebut harus memberikan manfaat berkelanjutan bagi para pelaku industri kreatif. Karya yang dihasilkan anak muda tidak boleh berhenti pada ajang perlombaan atau pameran, tetapi perlu memiliki kesempatan untuk dipasarkan dan menghasilkan nilai ekonomi.
“Tempat ini memang saya impikan menjadi tempat kreatifnya anak muda Surabaya. Hari ini bisa terwujud, arek-arek Suroboyo yang punya kreativitas di bidang seni, lukisan, desain, maupun bidang lainnya bisa berkumpul dan berkembang di SUBEC,” katanya.
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Karena itu, Eri meminta peserta festival yang belum memiliki tempat untuk memamerkan produknya agar memanfaatkan fasilitas di SUBEC.
Dengan demikian, hasil kreativitas mereka tetap bisa dipajang sekaligus ditawarkan kepada masyarakat setelah kegiatan festival berakhir.
“Kalau ada yang ikut lomba dan belum punya stan, taruhlah di tempat ini. Sehingga mereka bisa berkelanjutan memamerkan apa yang menjadi terbaik dari hari ini. Kalau ada yang mau beli, tempatnya di sini,” ujarnya.
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