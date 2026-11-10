Eri Cahyadi Ajak Warga Surabaya Jadi Pahlawan Masa Kini, Perangi Kemiskinan hingga Putus Sekolah

JawaPos.com - Semangat kepahlawanan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan mengangkat senjata. Di era sekarang, kepedulian terhadap sesama, lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi menjadi bentuk perjuangan yang bisa dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di Balai Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan Hari Pahlawan kali ini juga menjadi momentum untuk mengapresiasi warga yang telah berkontribusi bagi Kota Surabaya.

Eri mengatakan, pahlawan masa kini memiliki peran beragam. Mulai dari pahlawan ekonomi, sosial, lingkungan, hingga kemanusiaan. Menurut dia, semangat tersebut harus terus dijaga, terlebih Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan.

“Hari ini kami memberikan penghargaan kepada pahlawan-pahlawan yang ada di Surabaya. Kalau dulu pahlawan itu melawan penjajah, hari ini ada pahlawan ekonomi, ada pahlawan sosial, ada pahlawan kemanusiaan,” kata Eri.

Dia menegaskan, perjuangan membangun kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan bersama.

Eri juga mengingatkan pentingnya semangat saling membantu sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945. Menurut dia, cita-cita kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud apabila hanya dibebankan kepada pemerintah.

“Karena kalau hanya dilakukan oleh pemerintah, maka semua tidak akan pernah terwujud,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada warga yang selama ini aktif membangun lingkungan melalui berbagai kegiatan, termasuk program Kampung Pancasila.