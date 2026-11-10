Surabaya Berpotensi Diguyur Hujan Ringan, Tapi Suhu masih  Tembus 36 Derajat Celsius 

JawaPos.com - Di tengah momentum peringatan Hari Pahlawan, kondisi cuaca di Kota Surabaya menunjukkan dinamika yang kontras.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, memprakirakan Surabaya bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga sore hari, Selasa (10/11).

Kendati demikian, munculnya awan hujan tersebut belum mampu meredam suhu udara yang tetap terasa panas dan membara sepanjang hari ini.

Berdasarkan data resmi prakiraan cuaca BMKG Juanda, potensi hujan ringan di Kota Surabaya terpantau mulai turun pada siang hari, tepatnya pada pukul 14:00 hingga 16:00 WIB.

Di sisi lain, suhu udara maksimum di ibu kota Provinsi Jawa Timur ini diprakirakan menembus angka 36 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 48 hingga 88 persen.

Ancaman yang juga patut menjadi perhatian warga Surabaya adalah hembusan angin cukup kencang dengan kecepatan mencapai 29,6 kilometer per jam dari arah utara.

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