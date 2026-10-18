BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan

Ilustrasi hujan di Kota Surabaya. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca hari ini, Minggu (18/10), di sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan ringan.
Prakirawan BMKG Zen Putri dalam tayangan Youtube yang dipantau dari Jakarta menyampaikan di Pulau Sumatra, Kota Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, diprakirakan udara kabur. Sementara asap atau kabut berpotensi melanda Bandar Lampung.
"Hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, dan Bengkulu," katanya.
Masyarakat di wilayah Tanjung Pinang, lanjutnya, diminta waspada hujan yang dapat disertai dengan petir.
Kemudian di Pulau Jawa, cuaca di wilayah Jakarta dan Semarang diprakirakan cerah berawan, sedangkan Yogyakarta berawan. Kota Bandung dan Surabaya berpotensi berawan tebal, sedangkan Kota Serang akan diguyur hujan ringan.
Untuk cuaca di Pulau Kalimantan, kata dia, Palangka Raya berpotensi asap atau kabut, sedangkan Banjarmasin udara kabur. Hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur wilayah Tanjung Selor, Samarinda, dan Pontianak.
Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lanjutnya, cuaca di Denpasar dan Kupang diprakirakan berawan, sedangkan Mataram akan diguyur hujan ringan..
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Jawa Pos
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