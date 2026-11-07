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Penulis: Ardini Pramitha
Minggu, 8 November 2026 | 06.58 WIB

Warung Remang-Remang di Gresik Jadi Sasaran Razia, 2 Orang Positif Penyakit Menular Seksual

Puluhan orang terjaring razia ketentraman dan ketertiban umum, yang digelar Satpol PP Kabupaten Gresik, bersama lintas instansi, Jumat malam (6/11/2026). (Satpol PP Gresik) - Image

Puluhan orang terjaring razia ketentraman dan ketertiban umum, yang digelar Satpol PP Kabupaten Gresik, bersama lintas instansi, Jumat malam (6/11/2026). (Satpol PP Gresik)

JawaPos.com - Puluhan orang terjaring razia ketentraman dan ketertiban umum, yang digelar Satpol PP Kabupaten Gresik, bersama lintas instansi, Jumat malam (6/11/2026).

Operasi gabungan menyasar warung kopi remang-remang di sejumlah wilayah, yang dinilai rawan gangguan ketertiban umum di Kabupaten Gresik.

Mulai dari Desa Karang Kiring, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Sidorukun, Kecamatan Gresik, Jalan Siti Fatimah Binti Maimun Telaga Ngipik, Kecamatan Duduksampeyan, dan Dusun Betiring, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme.

Kasatpol PP Gresik, AH Sinaga, mengatakan, dari hasil operasi tersebut, sebanyak 29 orang diamankan dan dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Gresik, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah diamankan, mereka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan berupa skrining penyakit menular seksual serta tes NAPZA, oleh petugas Dinas Kesehatan dan BNNK Gresik.

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan, 2 orang dinyatakan positif, yakni 1 orang positif HIV dan 1 orang positif Sifilis.

“Keduanya kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan untuk mendapatkan penanganan dan pendampingan sesuai prosedur kesehatan,” bebernya.

Ia menambahkan, operasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 juncto Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004, tentang Larangan Peredaran Minuman Keras, serta Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.


“Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga dan menciptakan situasi ketentraman serta ketertiban umum yang kondusif di wilayah Kabupaten Gresik,” terangnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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